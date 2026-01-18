Il caso dell’omicidio all’istituto Einaudi-Chiodo ha suscitato polemiche dopo le dichiarazioni del padre di Atif, che ha espresso un desiderio inquietante. Le sue parole, in cui afferma di voler provare l’emozione di uccidere, hanno riacceso il dibattito sulla sensibilità e sulla responsabilità di fronte a simili affermazioni, evidenziando le tensioni attorno a un episodio drammatico che ha sconvolto la comunità scolastica.

Il delitto all’istituto Einaudi-Chiodo e le parole che oggi pesano come un presagio. “ Mi piacerebbe vedere che emozione si prova a uccidere una persona ”. È una frase che oggi suona come un presagio inquietante quella attribuita ad Atif Zouhair, il 18enne che ha accoltellato e ucciso Youssef Abanoub, 19 anni, all’interno dell’istituto tecnico Einaudi-Chiodo di La Spezia. Parole che, secondo diversi studenti, il ragazzo avrebbe pronunciato mesi prima davanti a un’insegnante, durante un esercizio in classe in cui si chiedeva agli alunni di raccontare un sogno. Dopo l’omicidio, quella frase è tornata a circolare tra i corridoi della scuola e ora è al centro dell’attenzione degli inquirenti e del Ministero dell’Istruzione, che ha annunciato l’invio di ispettori per verificare eventuali sottovalutazioni o segnali ignorati. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

