Iva Zanicchi e l' amore dopo la morte del compagno | Un vecchio mi corteggia I dettagli del racconto imbarazzano Silvia Toffanin

A 86 anni, la cantante ha condiviso apertamente della sua vita sentimentale, senza timore di mostrare emozioni. Dopo la perdita del suo storico compagno, scomparso nell'agosto del 2024, ha ammesso di ricevere attenzioni da un uomo più giovane che le fa visita con interesse. La reazione di Silvia Toffanin, conduttrice del talk show, si è manifestata attraverso dettagli che hanno provocato imbarazzo. La cantante ha spiegato di non sentirsi più sola e di apprezzare questa nuova attenzione.

Nessun imbarazzo da parte di Iva Zanicchi nel raccontare la sua sfera sentimentale a 86 anni. La cantante, sola da quando il suo storico compagno Fausto Pinna è scomparso nell'agosto del 2024 dopo 40 anni insieme, ha rivelato con la sincerità che la caratterizza di avere un corteggiatore che la riempie di attenzioni, verso cui però conserva qualche riserva. "Ho un vecchio che mi corteggia, avrà una decina d'anni in meno di me", ha rivelato a Silvia Toffanin, ospite dell'ultima puntata di Verissimo. Ma se lei non ha mostrato alcun disagio nel rivelare il racconto privato, più impacciata si è mostrata la conduttrice del programma: "Ma io non ci credo!", ha esclamato Toffanin piegandosi ai piedi della sua poltrona, "Mi sta venendo un mancamento. 🔗 Leggi su Today.it

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