Guerra in Iran precipita un aereo cisterna americano in Iraq | il Pentagono parla di incidente in volo ma non è ancora chiaro cosa sia successo

Un aereo cisterna americano KC-135, impegnato in operazioni di rifornimento in volo in Iraq, è precipitato durante una missione legata alle attività militari contro Teheran. Il Pentagono ha definito l’incidente come un “incidente in volo”, ma al momento non sono noti dettagli sulle cause o le circostanze dell’evento. La dinamica del fatto rimane ancora poco chiara.

Un aereo cisterna KC-135 americano, impegnato nelle operazioni militari contro Teheran, è precipitato in condizioni ancora poco chiare durante una missione di rifornimento in volo. Secondo il comando militare statunitense lo schianto sarebbe avvenuto dopo un incidente tra due velivoli nello stesso spazio aereo, uno dei quali è riuscito ad atterrare mentre l'altro, ossia il KC-135, si è schiantato rovinosamente al suolo. Guerra in Iran, precipita un aereo cisterna americano in Iraq. Al momento non è chiaro se l'incidente sia stato provocato da una manovra errata oppure se ci sia stato un qualche evento esterno che ha causato lo schianto.

