Belen Rodriguez si prepara a tornare in televisione come conduttrice dell’Isola dei Famosi, il reality che l’ha resa nota al pubblico. Il suo nome è stato frequentemente menzionato nei corridoi di Mediaset, confermando il suo coinvolgimento nel programma. La showgirl, già protagonista di altri progetti nel passato, riprende così un ruolo importante nel palinsesto dell’emittente televisiva.

l ritorno di Belen a Mediaset: un segnale già evidente?. Il nome di Belen Rodriguez torna a circolare con insistenza nei corridoi di Mediaset, e non per un ruolo qualunque. Secondo le indiscrezioni, la showgirl argentina potrebbe essere scelta come nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi, il reality che, più di ogni altro, ha segnato l’inizio della sua carriera televisiva in Italia. Un ritorno che non sarebbe casuale. La recente ospitata ad Amici avrebbe rappresentato molto più di una semplice apparizione: un primo passo verso un rientro stabile nel prime time. Da naufraga a conduttrice: un cerchio che si chiude. Era il 2008 quando una giovane Belen, allora ventiquattrenne, partecipava all’Isola dei Famosi conquistando pubblico e popolarità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Belen Rodriguez pronta a condurre l’Isola dei Famosi: ritorno in tv nel reality che l’ha resa famosa

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