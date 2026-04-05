Corsa dell' Angelo fuochi d' artificio feriscono 7 persone

Durante i festeggiamenti pasquali a Lacco Ameno, sull'isola di Ischia, sette persone sono rimaste ferite a causa di alcuni fuochi d’artificio che si sono verificati durante la tradizionale “Corsa dell’Angelo” in Piazza Restituta. I fuochi, previsti e autorizzati dal programma, si sono esplosi nel corso degli eventi, causando lesioni tra i partecipanti e gli spettatori presenti nella zona.

Ischia, lacco Ameno, durante i festeggiamenti pasquali in Piazza Restituta e la tradizionale “Corsa dell’Angelo”, alcuni fuochi d’artificio - regolarmente previsti dal programma e autorizzati - hanno ferito 7 persone. Sarebbero state tutte colpite da frammenti in fase di ricaduta. I feriti si sono recati autonomamente presso l’ospedale Rizzoli, dove sono stati medicati per lievi bruciature con le seguenti prognosi: NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Epatite, l'infettivologo del Cotugno: "Casi in discesa. Vigilanza sui mitili a Pasqua" Storia della pasticceria di Napoli che ha inventato le sfogliatelle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Corsa dell'Angelo a Lacco Ameno, fuochi d'artificio feriscono 7 personeIschia, lacco Ameno, durante i festeggiamenti pasquali in Piazza Restituta e la tradizionale “Corsa dell’Angelo”, alcuni fuochi d’artificio -... Crans-Montana, nelle carte dell’inchiesta le foto della notte della strage. Il giallo dei fuochi d’artificio illegali vicino ai corpiNegli ultimi frame dei video delle telecamere anche l’immagine della porta di sicurezza bloccata. Temi più discussi: Ischia, incidente alla Corsa dell'Angelo: fuochi d'artificio troppo ravvicinati, feriti a Lacco Ameno; Pasqua a Ischia, sette fedeli ustionati dai fuochi d'artificio al passaggio della Corsa dell'Angelo; Ischia, 7 feriti lievi dai fuochi d'artificio durante la 'Corsa dell'angelo'; Ischia, sette persone ferite dai fuochi d'artificio. Incidenti alla Corsa dell’Angelo a Ischia: sei persone feriteSei persone hanno riportato lievi ustioni per i feriti alla Corsa dell'Angelo a Ischia. Accertamenti in corso a Lacco Ameno. stylo24.it Fuochi d'artificio durante la processione di Pasqua, 6 feritiSecondo le prime ricostruzioni, alcuni fuochi d’artificio previsti nello spettacolo avrebbero deviato la traiettoria, sprigionando scintille verso il pubblico. Le persone coinvolte hanno riportato ... ilfattovesuviano.it Il giorno di Pasqua continua. Il Vangelo racconta una corsa, una gioia che si mette in movimento: la notizia della Risurrezione non resta ferma, ma si diffonde. È un invito a ripartire, senza paura. Oggi al Santuario: Sante Messe: ore 8.30, 10.00, 11.30, 16.00, facebook Pasqua a Ischia, sette fedeli ustionati dai fuochi d'artificio al passaggio della Corsa dell'Angelo x.com