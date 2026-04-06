In un crescendo di tensione tra Stati Uniti e Iran, l'ex presidente ha dichiarato che gli Stati Uniti potrebbero distruggere Teheran in una notte. La diplomazia ha cercato di trovare un accordo per fermare o almeno congelare il conflitto nella regione del Golfo, ma la situazione rimane fragile e il rischio di un'escalation è alto. Le parti continuano a monitorare attentamente gli sviluppi sul terreno.

WASHINGTON (USA) – La diplomazia ha tentato un passo avanti per fermare, o quantomeno congelare, la guerra del Golfo, ma il filo rischia di spezzarsi da un momento all’altro. La novità è che i mediatori hanno presentato il cosiddetto “accordo di Islamabad”: una tregua di 45 giorni che consenta un negoziato su tutto il resto, compreso lo sblocco di Hormuz. Un “passo importante ma non sufficiente”, è stata la reazione di Donald Trump, a cui è seguita una nuova minaccia agli ayatollah: “L’Iran può essere eliminato in una notte e potrebbe accadere martedì notte”, ossia la data del nuovo e “definitivo” ultimatum posto dal tycoon al regime perché accetti un accordo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Guerra in Iran, Trump minaccia Teheran: “Possiamo distruggervi in una notte”

L'ultimatum di Trump all'Iran: possiamo distruggervi in una notteL'Iran intero "potrebbe essere eliminato in una sola notte e questa notte potrebbe arrivare domani".

Trump minaccia Teheran: “L’Iran può essere eliminato in una notte”. Tregua respintaLa diplomazia tenta un passo avanti per fermare, o quantomeno congelare, la guerra del Golfo, ma il filo rischia di spezzarsi da un momento all’altro.

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

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