Dopo 37 giorni di conflitto in Iran, la situazione si fa sempre più tesa. Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto un messaggio alle forze irachene, chiedendo di aprire lo stretto di Hormuz, minacciando conseguenze drastiche in caso contrario. Nelle ultime ore, sono stati segnalati scontri lungo diverse aree, mentre le autorità locali e internazionali cercano di monitorare gli sviluppi sul campo.

Sono passati 37 giorni dall'inizio della guerra in Iran. Donald Trump ha lanciato un ultimatum alle forze irachene: "O si arriva a un accordo, o devasto tutto". Intanto è stato tratto in salvo il secondo pilota disperso dopo che due aerei americani sono stati attaccati. Nella notte milizie filo-iraniane hanno sferrato due attacchi contro siti diplomatici statunitensi in Iraq "con l'obiettivo di uccidere diplomatici americani". Qui di seguito le principali notizie della giornata: Ucciso Masoud Zare Il comandante dell'accademia di difesa aerea dell'esercito iraniano, è stato ucciso in attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele a Shahin Shahr, nell'Iran centrale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la guerra in diretta. Trump: "Aprite lo stretto di Hormuz o scateno l'inferno"

Il pilota Usa salvato in Iran «è ferito gravemente», Trump minaccia le centrali nucleari di Teheran: «Aprite Hormuz pazzi bastardi o finirete all’inferno» – La direttaNel trentasettesimo giorno del conflitto, le forze speciali americane hanno recuperato il secondo pilota disperso in territorio iraniano dopo...

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Donald Trump minaccia di colpire le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz. "Martedì in Iran sarà la Giornata della Centrale Elettrica e la Giornata del Ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile! Aprite il maledetto Strett facebook

Il conflitto con l’Iran fa impennare gas e petrolio e mette sotto pressione i carburanti: Bruxelles prepara misure urgenti, ma avverte che la crisi sarà lunga. Estratto dal Mattinale europeo. x.com