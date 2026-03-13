Durante il G7, un rappresentante ha affermato che l'Iran sta per arrendersi, mentre a Teheran si è verificata una forte esplosione durante una manifestazione. Nel frattempo, il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha temporaneamente sbloccato l'acquisto di greggio da Mosca. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo agli eventi.

Il dipartimento del Tesoro Usa sblocca temporaneamente l'acquisto di greggio da Mosca. Un'aereo cisterna Usa si schianta in Iraq: quattro morti. Macron: "A Erbil ucciso un soldato francese" Il dipartimento del Tesoro Usa sblocca temporaneamente l'acquisto di greggio da Mosca. Trump: "Mojtaba probabilmente vivo, ma ferito" Secondo quanto riferito da tre funzionari dei Paesi del G7 a Axios, Donald Trump avrebbe detto ai leader del G7, durante una riunione virtuale mercoledì, che l'Iran "sta per arrendersi". Il presidente Usa si è vantato dei risultati dell'Operazione Epic Fury, dicendo agli alleati: "Mi sono sbarazzato di un cancro che minacciava tutti noi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump al G7: "L'Iran sta per arrendersi". Forte esplosione a Teheran durante una manifestazione

Articoli correlati

Guerra Iran, Trump a leader G7: «Teheran prossima alla resa»Il presidente americano Donald Trump avrebbe detto ai leader del G7 che l’Iran «è prossimo alla resa».

Leggi anche: Iran, P.Chigi: forte preoccupazione, al lavoro con G7 per soluzione

Iran, regime contro manifestanti: Trump valuta attacco

Una selezione di notizie su Trump al G7 L'Iran sta per arrendersi...

Temi più discussi: Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran; Al G7 Trump tace sui tempi e Meloni frena sulla missione navale. Macron incassa ma non chiude; Trump, l'annuncio: Abbiamo vinto la guerra e distrutto l'Iran. Ma non è vero; Guerra in Iran: notizie in diretta del 13 marzo 2026.

Guerra Iran, Trump a leader G7: «Teheran prossima alla resa»Il presidente americano Donald Trump avrebbe detto ai leader del G7 che l’Iran «è prossimo alla resa». Lo riferisce Axios, ... msn.com

Al G7 Trump tace sui tempi e Meloni frena sulla missione navale. Macron incassa ma non chiudeGli aggiornamenti del presidente americano non hanno sciolto il nodo della durata della guerra. Mentre la proposta della premier italiana di tenere un vertice tra i sette e il Consiglio di cooperazion ... ilfoglio.it

#piazzapulita L’economista Jeffery Sachs, ospite a Piazzapulita, commenta il rapporto tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu x.com

Questo caffè sulle scarpe di Trump, che molto deve a un bell’articolo di Samuele Finetti, non parla propriamente né di scarpe né di Trump. Parla di servilismo, eterna propensione a compiacere i potenti, i cui campioni letterari rimangono l’Uriah Heep di Dicken - facebook.com facebook