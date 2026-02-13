Trump | Dobbiamo raggiungere accordo con Iran o per loro la situazione sarà traumatica – Il video

Il presidente Donald Trump ha avvertito che senza un accordo con l’Iran, la situazione potrebbe peggiorare drasticamente. La sua dichiarazione arriva in un momento di crescente tensione tra le due nazioni, mentre si avvicinano nuove scadenze per le trattative nucleari. Trump ha sottolineato che è fondamentale trovare un’intesa, altrimenti le conseguenze saranno molto serie e imprevedibili. La sua parola chiara e diretta mette in evidenza la preoccupazione di Washington di evitare un’escalation di conflitti che potrebbe coinvolgere anche altre regioni.

(Agenzia Vista) Washington, 13 febbraio 2026 "Dobbiamo fare un accordo, altrimenti sarà molto traumatico, molto traumatico. Non voglio che accada, ma dobbiamo fare un accordo. Avrebbero dovuto farlo la prima volta, e invece hanno avuto “Midnight Hammer”. E sarà molto traumatico per l’Iran se non faranno un accordo. Guardate, se non faranno un accordo, allora la storia sarà diversa. Ma ieri abbiamo avuto un ottimo incontro con Bibi Netanyahu, e lui capisce, però in ultima analisi spetta a me. Se l’accordo non sarà un accordo molto equo e davvero buono con l’Iran, allora credo che per loro sarà un periodo molto difficile" così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.🔗 Leggi su Open.online

Donald Trump minaccia di un attacco più duro contro l'Iran se non accetterà di negoziare.

