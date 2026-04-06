Il comando militare iraniano ha dichiarato che risponderà con maggiore forza e su larga scala se gli Stati Uniti continueranno a colpire obiettivi civili. La minaccia arriva in risposta alle recenti azioni militari statunitensi nella regione, che hanno coinvolto anche obiettivi civili. L’Iran ha avvertito che eventuali nuove operazioni provocherebbero risposte ancora più pesanti da parte delle forze militari iraniane.

(LaPresse) Il comando militare iraniano ha messo in guardia gli Stati Uniti promettendo di condurre operazioni “con maggiore forza e su ampia scala” qualora Washington continui a prendere di mira i civili. “Le perdite e i danni subiti dal nemico saranno moltiplicati”, ha affermato il tenente colonnello Ebrahim Zolfaghari. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Teheran agli Usa: "Risposte ancora più devastanti se colpiti obiettivi civili"

Iran, Axios: “Si media per una tregua di 45 giorni”. Teheran smentisce: “Risposte più devastanti se colpite obiettivi civili”. Raid sulla capitale: “Uccisi 6 bambini”“L’Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz“: lo riferisce Reuters online citando...

Iran, Axios: “Si media per una tregua di 45 giorni”. Teheran smentisce: “Risposte più devastanti se colpite obiettivi civili”. Ucciso il capo dell’intelligence dei PasdaranL’agenzia iraniana Fars ha riferito che il regime degli Ayatollah sta sferrando attacchi ai siti Usa negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait.

Guerra Usa-Iran, Teheran di nuovo sotto attacco, colpite tv di Stato e quartier generale pasdaran

Temi più discussi: L'Iran in guerra contro Google, Facebook e Apple: l'ultima minaccia di Teheran; Trump: 'Colloqui con Teheran in corso, stanno prendendo slancio'. Hegseth: 'Prossimi giorni decisivi'; Abbattuto un F-15 Usa sull’Iran recuperato solo uno dei piloti: Teheran dà la caccia al secondo; Medio Oriente, la cronaca del 31 marzo.

Trump dice una cosa, Teheran non gli crede (perché il regime «legge» i giornali Usa). Chi ha ragione?Trump mercoledì sera ha spiegato agli americani perché gli Usa combattono in Iran. Chi comanda a Teheran ha deciso che quel discorso è irrilevante. corriere.it

Guerra Iran-Usa, la diretta. Teheran: Paesi europei obiettivi se si uniscono agli Usa. «Colpita postazione Unifil in Libano, soldati feriti»L'esercito israeliano ha dichiarato che oltre 80 caccia hanno completato un'ondata di attacchi contro siti militari iraniani, lanciamissili e altri obiettivi a Teheran e nell'Iran centrale. «Oltre 80 ... leggo.it

L’Iran non sarebbe disposto a riaprire lo Stretto di Hormuz in cambio di una “tregua temporanea”. Lo ha dichiarato a Reuters online un alto funzionario iraniano, rimasto anonimo, sottolineando che Teheran ritiene Washington non pronta a un cessate il fuoc facebook

MEDIO ORIENTE | "L'Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz": lo riferisce Reuters. L'accordo quadro "è stato elaborato dal Pakistan e scambiato con l'Iran e gli Stati Uniti nel corso della notte". #ANSA x.com