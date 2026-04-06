Secondo un rapporto di Axios, ci sarebbero contatti tra le parti coinvolte per una tregua di 45 giorni in Iran. Teheran ha però negato questa possibilità, affermando che le risposte sarebbero più dure nel caso di attacchi a obiettivi civili. Recentemente, è stato ucciso il capo dell’intelligence dei Pasdaran, una delle figure di spicco delle forze di sicurezza iraniane.

L’agenzia iraniana Fars ha riferito che il regime degli Ayatollah sta sferrando attacchi ai siti Usa negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait. Usa e Israele in precedenza hanno sferrato una serie di attacchi contro l’Iran che hanno causato la morte di oltre 25 persone. Secondo i media iraniani tra le vittime ci sarebbero anche sei bambini che avevano meno di 10 anni. “L’Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz“: lo riferisce Reuters online citando fonti anonime informate. L’accordo quadro “è stato elaborato dal Pakistan e scambiato con l’Iran e gli Stati Uniti nel corso della notte”, ha affermato la fonte, “delineando un approccio in due fasi con un cessate il fuoco immediato seguito da un accordo globale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Axios: “Si media per una tregua di 45 giorni”. Teheran smentisce: “Risposte più devastanti se colpite obiettivi civili”. Ucciso il capo dell’intelligence dei Pasdaran

Iran, Axios: “Si media per una tregua di 45 giorni”. Teheran smentisce: “Risposte più devastanti se colpite obiettivi civili”. Raid sulla capitale: “Uccisi 6 bambini”“L’Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz“: lo riferisce Reuters online citando...

Notizie Iran oggi, Axios: “Trattative per cessate il fuoco di 45 giorni”. I pasdaran smentiscono: nessuna tregua. Raid vicino Teheran, 17 mortiRoma, 6 aprile 2026 – Delegati di Stati Uniti, Iran e Paesi del Golfo starebbero discutendo un accordo per un cessate il fuoco di 45 giorni.

Temi più discussi: Media Iran, 'Axios mezzo comunicazione del Mossad, nessuna tregua'; Iran: Axios, in corso mediazione per tregua di 45 giorni nella guerra; Axios: In corso una mediazione Usa-Iran per un cessate il fuoco di 45 giorni. Teheran nega: Nessuna tregua; Media Iran, 'Axios mezzo comunicazione del Mossad, nessuna tregua'.

Media Iran, ‘Axios mezzo comunicazione del Mossad, nessuna tregua’(ANSA) – ROMA, 06 APR – L’agenzia iraniana Tasnim, affiliata ai Pasdaran, bolla le ultime rivelazioni di Axios – definito il mezzo di comunicazione del Mossad per le operazioni psicologiche – su una ... espansionetv.it

Iran, la guerra in diretta: nuovo ultimatum di Trump. Axios: In corso mediazione per cessate il fuoco di 45 giorni, ma Teheran negaLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA oggi, lunedì 6 aprile: nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran: Aprite Hormuz ... fanpage.it

Iran, media: il piano per la tregua potrebbe entrare in vigore oggi, prevede la riapertura di Hormuz facebook

Per i trumpiani la guerra all’Iran è una Crociata: sconfessano il Vaticano e paragonano il tycoon a “Gesù che guida la lotta tra il bene e il male”. Di Estefano Tamburrini x.com