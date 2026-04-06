Secondo fonti di Axios, ci sarebbero stati tentativi di mediazione per una tregua di 45 giorni tra le parti in conflitto. Tuttavia, Teheran ha negato questa possibilità, affermando che le risposte sarebbero state più severe in caso di attacchi a obiettivi civili. Nelle ultime ore, un raid nella capitale ha provocato la morte di sei bambini, secondo quanto riferito dai media locali.

“L’Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz“: lo riferisce Reuters online citando fonti anonime informate. L’accordo quadro “è stato elaborato dal Pakistan e scambiato con l’Iran e gli Stati Uniti nel corso della notte”, ha affermato la fonte, “delineando un approccio in due fasi con un cessate il fuoco immediato seguito da un accordo globale”. L’intesa, provvisoriamente denominata “Accordo di Islamabad”, prevedrebbe la riapertura di Hormuz “entro 15-20 giorni”, con i colloqui finali in presenza a Islamabad. L’agenzia iraniana Tasnim, affiliata ai Pasdaran, bolla le ultime... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Axios: “Si media per una tregua di 45 giorni”. Teheran smentisce: “Risposte più devastanti se colpite obiettivi civili”. Raid sulla capitale: “Uccisi 6 bambini”

Axios: in corso mediazione Usa-Iran per una tregua di 45 giorni. Teheran, sei bimbi morti nei raid. Trump: "Aprite Hormuz, bastardi" Gli Stati Uniti, l'Iran e un gruppo di mediatori regionali stanno discutendo i termini di un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe...

Notizie Iran oggi, Axios: “Trattative per cessate il fuoco di 45 giorni”. I pasdaran smentiscono: nessuna tregua. Raid vicino Teheran, 17 mortiRoma, 6 aprile 2026 – Delegati di Stati Uniti, Iran e Paesi del Golfo starebbero discutendo un accordo per un cessate il fuoco di 45 giorni.

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Iran, la guerra in diretta: nuovo ultimatum di Trump. Axios: In corso mediazione per cessate il fuoco di 45 giorni, ma Teheran negaLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA oggi, lunedì 6 aprile: nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran: Aprite Hormuz ... fanpage.it

Media Iran, ‘Axios mezzo comunicazione del Mossad, nessuna tregua’(ANSA) – ROMA, 06 APR – L’agenzia iraniana Tasnim, affiliata ai Pasdaran, bolla le ultime rivelazioni di Axios – definito il mezzo di comunicazione del Mossad per le operazioni psicologiche – su una ... espansionetv.it

ULTIM’ORA L’Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz facebook

Per i trumpiani la guerra all’Iran è una Crociata: sconfessano il Vaticano e paragonano il tycoon a “Gesù che guida la lotta tra il bene e il male”. Di Estefano Tamburrini x.com