L’Iran respinge il piano Trump in 15 punti la proposta è eccessiva e rilancia le sue condizioni

L’Iran ha respinto un piano statunitense composto da quindici punti, definendolo “eccessivo”. Il governo iraniano ha espresso dubbi sulla reale intenzione dietro la proposta, ritenendola potenzialmente un bluff. Contestualmente, l’Iran ha presentato cinque condizioni necessarie per avviare un cessate il fuoco, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione o sui termini delle condizioni proposte.

L’Iran respinge il piano Trump in 15 punti temendo un bluff e pone cinque condizioni per la tregua. L’Iran ha definito la proposta Usa “eccessiva” e rilancia le sue condizioni per un eventuale cessate il fuoco. Lo riporta l’iraniana Press Tv, che cita un alto funzionario: “L’Iran porrà fine alla guerra quando lo deciderà e quando saranno soddisfatte le sue condizioni. Prima di allora non si terranno negoziati”. Il funzionario ha delineato le richieste, tra cui “la cessazione degli attacchi e degli assassinii, garanzie contro futuri conflitti, il pagamento dei danni di guerra, la fine dei combattimenti su tutti i fronti che coinvolgono gruppi alleati e il riconoscimento dell’autorità iraniana sullo Stretto di Hormuz”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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