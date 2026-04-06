Iran raid Usa-Israele distrugge parte dell’Università Sharif di Teheran | è stata il centro delle proteste studentesche anti-regime

Da ilfattoquotidiano.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 5 e il 6 aprile, un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele ha colpito un’area dell’Università Sharif di Teheran, situata nel nord-est della capitale. L’università, riconosciuta a livello internazionale per i programmi di ingegneria civile, era stata al centro di proteste studentesche contro il regime. L’attacco ha provocato danni alla struttura, senza ufficialmente comunicare eventuali vittime.

Nella notte tra il 5 e il 6 aprile, un bombardamento Usa-Israele ha colpito e distrutto parte dell’Università Sharif nel nord-est di Teheran, considerata uno dei poli migliori al mondo nel campo dell’ingegneria civile. Nei mesi scorsi è ha ricoperto un ruolo centrale nell’organizzazione dei movimenti studenteschi di opposizione al regime dei pasdaran. L’attacco ha distrutto laboratori e strutture energetiche, provocando anche un blackout in tutta la zona. Trump vuole uscire dalla Nato? Prendiamo la palla al balzo e trattiamo una pace dignitosa con i russi Il record della Spagna: oltre 22 milioni di occupati. Pedro Sánchez festeggia sui social con una maglia numero 22 Trump perde terreno nei sondaggi: l’indice di gradimento a -17% (peggio di Biden dopo il confronto). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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