Nella notte tra il 5 e il 6 aprile, un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele ha colpito un’area dell’Università Sharif di Teheran, situata nel nord-est della capitale. L’università, riconosciuta a livello internazionale per i programmi di ingegneria civile, era stata al centro di proteste studentesche contro il regime. L’attacco ha provocato danni alla struttura, senza ufficialmente comunicare eventuali vittime.

Nella notte tra il 5 e il 6 aprile, un bombardamento Usa-Israele ha colpito e distrutto parte dell’Università Sharif nel nord-est di Teheran, considerata uno dei poli migliori al mondo nel campo dell’ingegneria civile. Nei mesi scorsi è ha ricoperto un ruolo centrale nell’organizzazione dei movimenti studenteschi di opposizione al regime dei pasdaran. L’attacco ha distrutto laboratori e strutture energetiche, provocando anche un blackout in tutta la zona. Trump vuole uscire dalla Nato? Prendiamo la palla al balzo e trattiamo una pace dignitosa con i russi Il record della Spagna: oltre 22 milioni di occupati. Pedro Sánchez festeggia sui social con una maglia numero 22 Trump perde terreno nei sondaggi: l’indice di gradimento a -17% (peggio di Biden dopo il confronto). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, raid Usa-Israele distrugge parte dell’Università Sharif di Teheran: è stata il centro delle proteste studentesche anti-regime

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Usa e Israele attaccano l'Iran, le immagini delle esplosioni e delle proteste a TeheranGli Usa e Israele hanno attaccato l'Iran, dopo il collasso delle trattative diplomatiche: Teheran ha reagito bombardando le basi statunitensi.

Temi più discussi: Iran, raid Usa-Israele su un porto di Hormuz. Attesa per il primo vertice dei mediatori a Islamabad; Israele colpisce il petrolio iraniano, Teheran risponde su navi e paesi del Golfo. Ma i mercati sperano in una tregua; Bombardamenti su Teheran, Houthi in guerra. Ucciso Fouladvand, 3.500 marines sulla USS Tripoli; Raid Usa-Israele su impianto petrolchimico in Iran.

Medio Oriente, Iran: 'Inaccettabile' il piano Usa. Raid di Israele su un complesso petrolchimico- LIVEBLOGTeheran: 'I negoziati sono incompatibili con minacce e ultimatum. Non riapriremo Hormuz in cambio di una tregua temporanea'. Ucciso in un raid il capo dell'intelligence dei Pasdaran. Missile su Haifa ... ansa.it

Iran, raid Usa-Israele: almeno 13 morti tra cui sei bambini. Trattative per tregua in stalloIeri sera, 6 bambini sono stati martirizzati nella provincia di Teheran. Lo scrive l’agenzia iraniana Fars, vicina ai pasdaran. A seguito degli attacchi americano-sionisti di ieri sera nella ... ilsole24ore.com

MEDIO ORIENTE | Teheran: "Inaccettabile" il piano Usa. "I negoziati sono incompatibili con minacce e ultimatum. Non riapriremo Hormuz in cambio di una tregua temporanea". Raid di Israele sul complesso petrolchimico iraniano di South Pars #ANSA x.com

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