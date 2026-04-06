Iran attacco aereo distrugge l' Università Sharif di Teheran

Un attacco aereo ha colpito un edificio dedicato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione all’interno dell’Università Sharif di Teheran. L’incidente si è verificato in una struttura che ospita laboratori e uffici legati al settore tecnologico. Non sono ancora stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni, e le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Un attacco aereo ha colpito un edificio dedicato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione presso l’ Università Sharif di Tecnologia di Teheran. L’istituto è considerato la principale scuola di ingegneria in Iran. Nel corso degli anni, numerosi paesi hanno sanzionato l’università per i suoi legami con il settore militare, in particolare per il suo coinvolgimento nel programma missilistico balistico iraniano, sotto il controllo della Guardia Rivoluzionaria, l’organizzazione paramilitare del paese. No use by BBC Persian, VOA Persian, Manoto TV, Iran International Questo articolo Iran, attacco aereo distrugge l'Università Sharif... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, attacco aereo distrugge l'Università Sharif di Teheran Iran, attacco aereo distrugge una stazione di polizia a Teheran(LaPresse) Un attacco aereo condotto da Israele e Stati Uniti ha colpito una base della polizia a Teheran, distruggendo completamente l’edificio e... Iran, le proteste in diretta: Trump frena su attacco USA: “Osserveremo e vedremo come procede”, riaperto spazio aereo a TeheranLe ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran: scongiurato attacco imminente degli USA e riaperto lo spazio aereo di Teheran, ma la tensione... Si parla di: Teheran, forti esplosioni.. Abbattuti due caccia USA. Salvati due piloti, uno disperso. Iran, la guerra in diretta: Pakistan: Negoziati in corso su tregua e Hormuz. Teheran: No a ultimatum e minacceLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA oggi, lunedì 6 aprile: nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran: Aprite Hormuz ... fanpage.it Iran, raid danneggia il centro ricerche dell'Università Shahid Beheshti(LaPresse) Un centro di ricerca sui laser e sul plasma a Teheran è stato gravemente danneggiato in seguito a un attacco aereo avvenuto venerdì. stream24.ilsole24ore.com