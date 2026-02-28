Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto attacchi contro l'Iran, in seguito al fallimento delle trattative diplomatiche. In Iran si sono verificati esplosioni e proteste a Teheran, mentre si diffondono immagini di quanto accaduto. Le azioni militari e le manifestazioni si sono svolte contemporaneamente, attirando l'attenzione sui recenti sviluppi nella regione.

Gli Usa e Israele hanno attaccato l'Iran, dopo il collasso delle trattative diplomatiche: Teheran ha reagito bombardando le basi statunitensi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Usa e Israele attaccano l'Iran, le immagini delle esplosioni e delle proteste a Teheran

Usa e Israele attaccano l’Iran, sui social le immagini delle esplosioni a TeheranSono al momento almeno 30 le forti esplosioni registrate in quattro città dell’Iran in seguito all’attacco di Israele e degli Usa (SEGUI LA DIRETTA).

Israele e Usa attaccano l'Iran, le prime immagini del raid: colonne di fumo a TeheranSabato, dopo l’attacco sferrato da Israele sulla capitale iraniana, si è vista una nuvola di fumo salire da una zona a sud di Teheran.

Perché Trump e Israele spingono per la fine del regime in Iran tra proteste e crisi

Israele e Usa attaccano l’Iran: Khamenei probabilmente morto. Ma il ministro degli Esteri: Per quanto ne so è vivoPer quanto ne sappia, la guida suprema iraniana Ali Khamenei è ancora vivo. Lo ha affermato il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, in un’intervista concessa a Nbc News. Il ha riferito ch ... ilfattoquotidiano.it

Israele e Usa attaccano l'Iran, la risposta: Missili contro basi americaneAggiornamenti sull’azione congiunta di Israele e USA contro l’Iran. La risposta di Teheran e le reazioni internazionali. notizie.it

ISRAELE: FORSE KHAMENEI UCCISO NELL'ATTACCO Attacco di Usa e Israele all'Iran, un alto funzionario israeliano ha dichiarato: "Rimarremmo scioccati se Khamenei apparisse in diretta. Secondo la nostra valutazione, non è più tra noi, ma stiamo aspetta - facebook.com facebook

Teheran: «Risponderemo con forza». Colpite le basi Usa in Bahrein, esplosioni in Qatar ed Emirati x.com