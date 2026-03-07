Durante il settimo giorno di conflitto tra Israele e Iran, sono stati condotti raid aerei israeliani su Teheran, colpendo diversi siti militari. L’attacco ha coinvolto obiettivi strategici nella capitale iraniana, mentre si registra un incremento delle operazioni militari nella regione. La situazione resta tesa e in evoluzione, senza che siano ancora noti dettagli sui danni o sulle eventuali vittime.

Nel settimo giorno di guerra tra Israele e Iran, il conflitto continua ad allargarsi e ad aumentare di intensità. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha escluso qualsiasi possibilità di negoziato con Teheran, dichiarando che l’unica opzione sul tavolo è una “resa incondizionata”. Il conflitto, iniziato il 28 febbraio con gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, coinvolge ormai diversi Paesi della regione. Nelle ultime ore gli aerei israeliani hanno colpito con nuovi bombardamenti Teheran e Beirut, mentre l’Iran ha risposto lanciando missili e droni contro Tel Aviv e contro diversi Stati del Golfo che ospitano basi militari statunitensi, tra cui Kuwait, Qatar, Arabia Saudita e Bahrein. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, raid aerei israeliani su Teheran: colpiti siti militari

8 aerei israeliani all’aeroporto di Fiumicino dopo raid Usa-Israele su Iran, flotta in Italia per far spazio a mezzi militariNella notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo 2026, El Al ha rotto la tradizione dello Shabbat per evacuare la propria flotta civile dall' Aeroporto...

Iran, ancora raid Usa e israeliani su Teheran: colpiti un ospedale e il quartier generale dei Pasdaran. Missili contro Gerusalemme e Tel Aviv. Trump: «Parlerò coi nuovi leader». Mistero su AhmadinejadGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

Aggiornamenti e notizie su Iran raid aerei israeliani su Teheran....

Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Dodici giorni per finire la missione in Iran, ma i raid non basteranno; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, Khamenei viene ucciso - COME E' COMINCIATA LA GUERRA; Iran, è guerra.

Raid aerei Israele su Teheran e BeirutSettimo giorno dall'attacco Usa-Israele contro l'Iran. Raid aerei israeliani su Teheran e su Shiraz, nel Sud: qui diversi morti, scrive l'agenzia di stampa Irna. Raid Idf anche sulla capitale libanese ... rainews.it

Dietro le quinte: ecco come è stato pianificato il raid aereo di Usa e Israele che ha ucciso Ali Khamenei in IranAnni di sorveglianza digitale, hackeraggio delle telecamere del traffico e infiltrazione nelle reti telefoniche di Teheran: ecco i dettagli dell'azione che ha portato all’uccisione della Guida Suprema ... tpi.it

Guerra Iran, Israele: nuova ondata di attacchi «su larga scala» contro siti governativi di Teheran. Trump: «Resa incondizionata» - facebook.com facebook

Meloni tace e non prende posizione sullo scempio in Iran Il timido distacco dal presidente degli Stati Uniti “Bisogna tornare alla diplomazia” esprime la crisi nera di chi teme di essere travolta al referendum per colpa della guerra del suo Beniamino David Rom x.com