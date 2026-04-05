Nella giornata di oggi, i media ufficiali iraniani hanno riportato che cinque persone sono morte durante un attacco contro gli impianti petrolchimici di Mahshahr. Non sono stati forniti dettagli sul metodo usato o sulla natura dell’attacco. L’incidente si verifica in un momento di tensione crescente nella regione, senza che al momento siano state annunciate responsabilità o ulteriori sviluppi.

I media statali iraniani denunciano che cinque persone sono state uccise nei raid contro gli impianti petrolchimici di Mahshahr. Gli attacchi, di cui l’esercito israeliano ha rivendicato la responsabilità, avrebbero causato anche un numero imprecisato di feriti. Benjamin Netanyahu ha poi affermato che gli impianti presi di mira erano “utilizzati per produrre materiali per esplosivi, missili balistici e altre armi”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, raid contro i siti petrolchimici di Mahshahr: almeno 5 morti

Il conflitto si allarga in Libano: almeno 34 morti nei raid israeliani. Trump: “Raid sull’Iran dureranno 4-5 settimane”. Esplosioni a Doha, Dubai e GerusalemmeLa nuova offensiva dell’Idf contro Hezbollah “sarà ampia e completa e potrebbe includere un’invasione (di terra)”.

Guerra in Iran, dopo il bombardamento a South Pars i Pasdaran attaccano i siti petrolchimici del GolfoL’ira di Teheran per la morte di Ali Larijani cresce a dismisura dopo il bombardamento israeliano al giacimento di gas di South Pars, che rischia di...

Temi più discussi: Bombardamenti su Teheran, Houthi in guerra. Ucciso Fouladvand, 3.500 marines sulla USS Tripoli; Medio Oriente, la minaccia di Trump: 'L'Iran ha 48 ore per un accordo altrimenti sarà l'inferno' - LIVEBLOG; Iran, raid Usa-Israele su un porto di Hormuz. Attesa per il primo vertice dei mediatori a Islamabad; Iran. Israele intensifica i raid: obiettivo colpire il cuore dell’industria militare.

I raid Usa contro l'Iran potrebbero configurarsi come crimini di guerra: la lettera di 100 giuristiSotto accusa le parole del tycoon (potremmo colpire di nuovo solo per divertimento) e la strage alla scuola femminile avvenuta nei primi giorni di guerra ... today.it

Un frame del video postato sui social da Donald TrumpColpita una petroliera a Dubai, il Parlamento iraniano approva i piani per l’introduzione del pedaggio nello Stretto ... unionesarda.it

Donald Trump minaccia di colpire le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz. "Martedì in Iran sarà la Giornata della Centrale Elettrica e la Giornata del Ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile! Aprite il maledetto Strett facebook

Il conflitto con l’Iran fa impennare gas e petrolio e mette sotto pressione i carburanti: Bruxelles prepara misure urgenti, ma avverte che la crisi sarà lunga. Estratto dal Mattinale europeo. x.com