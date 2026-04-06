Il comando militare centrale dell’Iran ha diffuso un messaggio in cui minaccia ritorsioni pesanti e diffuse contro i propri avversari nel caso vengano colpiti obiettivi civili. La comunicazione è stata diffusa attraverso l’emittente statale Irib su Telegram, con un messaggio attribuito al portavoce del quartier generale centrale Khatamal Anbiya. La notizia si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

Il comando militare centrale dell’Iran minaccia ritorsioni pesanti e diffuse contro i propri avversari qualora vengano colpiti obiettivi civili, come comunicato tramite l’emittente statale Irib su Telegram dal portavoce del quartier generale centrale Khatamal Anbiya. La dichiarazione sottolinea che ogni ulteriore attacco a bersagli non militari scatenerà operazioni offensive di rappresaglia molto più devastanti rispetto alle precedenti. Il messaggio è chiaro: la scala della risposta sarà proporzionale alla natura dei colpi ricevuti. Il palinsesto Rai tra fiction e documentari. Sul piano dell’intrattenimento nazionale, Raiuno prepara l’arrivo di Uno sbirro in appennino, previsto per giovedì 9 aprile alle ore 21. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran lancia l’ultimatum: ritorsioni devastanti se colpite le civili

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