Gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano, secondo quanto comunicato dal Comando Centrale statunitense. Il video dell’operazione è stato diffuso da questa fonte, che ha confermato l’evento senza fornire ulteriori dettagli. La notizia arriva in un momento di tensione tra i due paesi, senza che siano state rivelate informazioni aggiuntive sulle circostanze dell’incidente.

(LaPresse) Gli Stati Uniti hanno abbattuto un presunto drone iraniano. Lo ha fatto sapere il Comando Centrale Usa che ha diffuso il video dell’operazione. “Le forze statunitensi stanno neutralizzando i droni d’attacco utilizzati dal regime iraniano per minacciare gli americani e colpire indiscriminatamente i civili nei paesi vicini”, ha dichiarato il Centcom in un comunicato. Durante la guerra in Medio Oriente, giunta ormai alla sesta settimana, Teheran ha lanciato missili e droni contro Israele e i suoi vicini del Golfo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, gli Usa abbattono un drone di Teheran: le immagini dell'operazione

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L’Iran non sarebbe disposto a riaprire lo Stretto di Hormuz in cambio di una “tregua temporanea”. Lo ha dichiarato a Reuters online un alto funzionario iraniano, rimasto anonimo, sottolineando che Teheran ritiene Washington non pronta a un cessate il fuoc facebook

MEDIO ORIENTE | "L'Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz": lo riferisce Reuters. L'accordo quadro "è stato elaborato dal Pakistan e scambiato con l'Iran e gli Stati Uniti nel corso della notte". #ANSA x.com