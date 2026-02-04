Gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone che si avvicinava alla loro nave Lincoln, ritenuto ostile. L’incidente avviene a pochi giorni dai negoziati previsti a Istanbul tra Iran e Stati Uniti, alimentando le tensioni tra le due parti. Per ora, nessun’altra informazione ufficiale è stata diffusa.

Qualcuno già temeva che non si sarebbe arrivati ai negoziati tra Iran e Stati Uniti previsti venerdì a Istanbul. Ma la Casa Bianca ha tranquillizzato: «I colloqui in programma questa settimana con l'Iran sono confermati», nonostante il caso forte di ieri e nonostante Teheran voglia che vengano spostati in Oman. Prima della diplomazia è infatti arrivato un drone iraniano a irritare gli umori della trattativa che ha l'obiettivo di limitare il programma nucleare e missilistico iraniano per scongiurare l'ennesimo conflitto in Medioriente, dopo della guerra dei 12 giorni di giugno scorso in cui Donald Trump si è unito al conflitto anti-nucleare di Benjamin Netanyahu contro la Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli Usa abbattono un drone lanciato dall'Iran. "Si era avvicinato alla Lincoln in modo ostile"

Gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando in modo minaccioso alla nave Lincoln.

Gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano che si era avvicinato alla portaerei Lincoln nel Golfo.

