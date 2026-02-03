Questa mattina, gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei “Lincoln” nel Golfo. È il primo scontro diretto tra le due potenze in questa zona, e l’azione è stata confermata dalla Marina militare americana. Nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente rischia di inasprire ulteriormente le tensioni tra Washington e Teheran.

La Marina militare statunitense ha abbattuto un drone iraniano che si stava dirigendo verso una portaerei Usa non lontano dalle coste dell’Arabia Saudita. Secondo il comando centrale Usa, un caccia F-35C ha colpito il velivolo senza pilota “per difendersi”, dopo che il drone si era “avvicinato in modo aggressivo” alla portaerei Uss Abraham Lincoln con “intenti non chiari”. “Nessun militare è rimasto ferito e nessuna attrezzatura è stata danneggiata”, ha specificato il comando Usa in una nota. L’episodio arriva poche ore dopo che una petroliera – inserita in un programma di approvvigionamento di carburante per l’esercito Usa – e ra stata fermata nello stretto di Hormuz, al largo delle coste iraniane, segnalando un nuovo aumento dei rischi per il traffico marittimo nella zona. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Primo scontro Usa-Iran. Gli F-35 abbattono un drone in volo sulla portaerei “Lincoln” (video)

