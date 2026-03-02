Bruceremo i cuori di USA e Israele | chi è Ali Larijani l’uomo che potrebbe guidare l’Iran dopo la morte di Khamenei

Dopo l’uccisione dell’ayatollah Ali Khamenei in un attacco condotto da Stati Uniti e Israele, l’Iran si trova ora a fronteggiare una fase di transizione politica. Tra i possibili candidati a guidare il paese c’è Ali Larijani, una figura di rilievo nel panorama iraniano. La situazione attuale segna un momento di grande incertezza per il futuro politico e istituzionale dell’Iran.

Dopo la morte dell’ayatollah Ali Khamenei, ucciso nell’ attacco di Stati Uniti e Israele condotto sabato 28 febbraio, l’Iran si trova in una fase di transizione cruciale. Mentre il mondo si interroga sul futuro della Repubblica islamica, un nome emerge con forza tra i possibili successori della Guida suprema: Ali Larijani, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale e figura chiave del conservatorismo pragmatico iraniano. Secondo diverse fonti interne al regime riportate dal New York Times, Khamenei avrebbe messo a punto un piano di emergenza per garantire la sopravvivenza del sistema anche nel caso venisse assassinato o rapito. 🔗 Leggi su Cultweb.it

