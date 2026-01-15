Iran le proteste in diretta | Trump frena su attacco USA | Osserveremo e vedremo come procede riaperto spazio aereo a Teheran

Le ultime notizie dall'Iran segnalano la sospensione dell'attacco degli Stati Uniti, con le tensioni ancora elevate nel paese. Teheran ha riaperto lo spazio aereo, mentre le proteste continuano a coinvolgere diverse città. Seguiremo gli sviluppi in tempo reale per offrire un quadro chiaro e aggiornato della situazione.

Le ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran: scongiurato attacco imminente degli USA e riaperto lo spazio aereo di Teheran, ma la tensione nel paese resta altissima. Trump: "Osserveremo e vedremo come procede". Oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'Onu. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Iran, le proteste in diretta: scongiurato un attacco imminente degli Usa e riaperto lo spazio aereo. Trump avverte: "Osserveremo e vedremo come procede"

