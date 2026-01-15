Iran le proteste in diretta | Trump frena su attacco USA | Osserveremo e vedremo come procede riaperto spazio aereo a Teheran

Da fanpage.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie dall'Iran segnalano la sospensione dell'attacco degli Stati Uniti, con le tensioni ancora elevate nel paese. Teheran ha riaperto lo spazio aereo, mentre le proteste continuano a coinvolgere diverse città. Seguiremo gli sviluppi in tempo reale per offrire un quadro chiaro e aggiornato della situazione.

Le ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran: scongiurato attacco imminente degli USA e riaperto lo spazio aereo di Teheran, ma la tensione nel paese resta altissima. Trump: "Osserveremo e vedremo come procede". Oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'Onu. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Iran, le proteste in diretta: scongiurato un attacco imminente degli Usa e riaperto lo spazio aereo. Trump avverte: “Osserveremo e vedremo come procede”

Leggi anche: Iran, le proteste in diretta: scongiurato un attacco imminente degli Usa e riaperto lo spazio aereo. Trump avverte: “Osserveremo e vedremo come procede”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Proteste Iran, regime spara sulla folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo; Iran, la diretta. Axios: “Araghchi ha contattato Witkoff nel weekend: discusso di un incontro”; Le notizie di martedì 13 gennaio sulle proteste in Iran; Sangue sulle proteste in Iran. 'Sparatorie di massa, almeno duemila morti'. Trump valuta l'attacco.

iran proteste diretta trumpIran, le proteste in diretta: scongiurato un attacco imminente degli Usa e riaperto lo spazio aereo. Trump avverte: “Osserveremo e vedremo come procede” - Le ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran, scongiurato un attacco imminente degli Usa Trump: “Uccisioni in Iran si sono fermate” ... fanpage.it

iran proteste diretta trumpProteste in Iran, Trump pronto all’attacco: “Vediamo cosa fa Teheran”. LIVE - Dopo i moniti dei giorni scorsi contro gli ayatollah per la feroce repressione delle proteste, secondo la Reuters Trump avrebbe deciso di intervenire. tg24.sky.it

iran proteste diretta trumpIran, Trump: «Continuate le proteste, l'aiuto arriva». Ira di Mosca: «Attacco a Teheran avrebbe conseguenze disastrose». Media: possibili 20mila morti - Qualsiasi paese che intrattenga rapporti commerciali con l'Iran dovrà pagare una tariffa del 25% sulle transazioni effettuate con gli Usa, annuncia Trump. ilmessaggero.it

Proteste in Iran, blackout e scontri in tutto il Paese

Video Proteste in Iran, blackout e scontri in tutto il Paese

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.