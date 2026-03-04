Iran attacco aereo distrugge una stazione di polizia a Teheran

Un attacco aereo condotto da Israele e Stati Uniti ha colpito una stazione di polizia a Teheran, distruggendo l’edificio e provocando danni nell’area circostante. L’attacco ha coinvolto due nazioni e ha causato ingenti danni materiali. Nessuna informazione è disponibile su eventuali vittime o ulteriori conseguenze dell’azione.

(LaPresse) Un attacco aereo condotto da Israele e Stati Uniti ha colpito una base della polizia a Teheran, distruggendo completamente l’edificio e causando gravi danni nell’area circostante. Secondo i residenti, nei giorni scorsi tre potenti esplosioni hanno scosso il quartiere, frantumando le finestre degli edifici vicini e danneggiando un ristorante situato dall’altra parte della strada. I soccorritori hanno lavorato tra le macerie, verificando anche eventuali fughe di gas dai resti del locale colpito. Non è stato immediatamente possibile stabilire il numero di vittime e feriti, ma la televisione di Stato iraniana ha confermato che il proprietario del ristorante vicino all’attacco è rimasto ucciso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

