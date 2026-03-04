Iran attacco aereo distrugge una stazione di polizia a Teheran

Un attacco aereo condotto da Israele e Stati Uniti ha colpito una stazione di polizia a Teheran, distruggendo l’edificio e provocando danni nell’area circostante. L’attacco ha coinvolto due nazioni e ha causato ingenti danni materiali. Nessuna informazione è disponibile su eventuali vittime o ulteriori conseguenze dell’azione.