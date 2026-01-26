Io vi troverò | tutto quello che c’è da sapere sul film

“Io vi troverò” è un film del 2008 diretto da Pierre Morel, trasmesso questa sera su Italia 1 alle ore 21:20. In questa scheda troverete informazioni sulla trama, sul cast e sulle modalità di streaming del film. Una guida utile per conoscere meglio questa pellicola, che ha riscosso successo tra gli appassionati di azione e thriller.

Io vi troverò: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Io vi troverò (Taken), film del 2008 diretto da Pierre Morel. La pellicola di produzione francese, con protagonista Liam Neeson, vede il regista Luc Besson in veste di sceneggiatore e produttore. I sequel, dal titolo Taken – La vendetta e Taken 3 – L'ora della verità, sono usciti nel 2012 e nel 2015. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Los Angeles. Bryan Mills è un ex agente operativo delle Special Forces ed ex agente segreto CIA, grande esperto di arti marziali e uso delle armi, dotato di una impressionante capacità di uccidere e torturare persone a sangue freddo senza il minimo rimorso.

