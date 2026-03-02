Io sono vendetta | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera alle 21:20 su Italia 1 va in onda il film “Io sono vendetta”, uscito nel 2016 e diretto da Chuck Russell. La pellicola vede protagonisti John Travolta, Christopher Meloni e Amanda Schull. La trasmissione include la proiezione completa del film, che si concentra su una vicenda di vendetta. La messa in onda è prevista nel palinsesto della rete per questa sera.

Questa sera, lunedì 2 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Io sono vendetta (I Am Wrath), film del 2016 diretto da Chuck Russell con John Travolta, Christopher Meloni e Amanda Schull. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Columbus, Ohio. L’ex membro delle forze speciali Stanley Hill, perde la moglie durante un tentativo di rapina in un parcheggio. Quando vede che la polizia rilascia il colpevole poiché giudicato testimone inaffidabile dopo il colpo subito in testa da parte degli attentatori, torna in contatto con il suo ex socio Dennis, il quale lo aiuterà a farsi giustizia da sé. Stanley scoprirà infatti che... 🔗 Leggi su Tpi.it

