Invorio il re dei funghi nasce nel sociale | la sfida biologica della Cooperativa Il Ponte

Nelle colline dell’alto novarese, un imprenditore locale ha avviato un progetto legato alla coltivazione di funghi Shiitake, coinvolgendo una cooperativa sociale. La Cooperativa Il Ponte si occupa di produrre e promuovere questa varietà di fungo, che sta attirando l’attenzione per la sua diffusione nella zona. La sfida riguarda sia gli aspetti biologici della coltivazione sia le modalità di integrazione sociale attraverso questa attività.

C’è un nuovo profumo di eccellenza che si diffonde tra le colline dell’alto novarese, ed è quello del fungo Shiitake. La Cooperativa Sociale Il Ponte di Invorio ha infatti avviato da alcuni mesi una produzione agricola innovativa che unisce le proprietà gastronomiche e terapeutiche di questo fungo di origine orientale a un progetto di inclusione sociale unico sul territorio. Quella della Cooperativa Il Ponte non è una semplice coltivazione, ma un vero e proprio laboratorio di inclusione. La fungaia è stata concepita come uno spazio di lavoro accessibile dove persone con disabilità seguono l’intero ciclo di vita del prodotto: dalla cura meticolosa delle "ballette" (i panetti di substrato) fino alla raccolta a mano. 🔗 Leggi su Novaratoday.it "Esploro Crescendo", nasce il progetto inclusivo della Cooperativa Sociale Libero NoceraLaboratori, supporto alle famiglie e una rete territoriale con l’obiettivo di rafforzare l’offerta educativa e il sostegno alle famiglie del... Nasce Capp in zione sociale, cooperativa tra le più grandi del sud d'ItaliaAzioni sociali, inserite in un percorso di sensibilizzazione culturale, che mettono al centro la persona.