Esploro Crescendo nasce il progetto inclusivo della Cooperativa Sociale Libero Nocera
La Cooperativa Sociale Libero Nocera ha lanciato un nuovo progetto chiamato
Laboratori, supporto alle famiglie e una rete territoriale con l’obiettivo di rafforzare l’offerta educativa e il sostegno alle famiglie del territorio.L’iniziativa è finanziata dal Pnrr Un’offerta educativa completa e inclusiva che nasce per offrire a ogni bambino la possibilità di esplorare il mondo attraverso linguaggi diversi: creativi, scientifici, ludici e motori. Il progetto prende forma grazie a laboratori di teatro, musica, psicomotricità, inglese e stem, pensati non solo come momenti di apprendimento, ma come esperienze di crescita condivisa. Ogni attività è progettata per valorizzare le capacità individuali, stimolare la curiosità e rafforzare l’autostima dei bambini, rispettando i tempi e le modalità di ciascuno.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Approfondimenti su Libero Nocera
Contro la violenza di genere con il progetto “Liberi di ricostruire”, per rafforzare i servizi della cooperativa sociale Be free
Il progetto “Liberi di ricostruire” di Be free cooperativa sociale mira a contrastare la violenza di genere, rafforzando i servizi di supporto.
Nasce "Progetto Civico", il nuovo gruppo consiliare a Nocera
A Nocera Inferiore nasce un nuovo gruppo consiliare, chiamato
Ultime notizie su Libero Nocera
Argomenti discussi: ‘Esploro crescendo’: i bambini al centro del nuovo progetto promosso dalla Coop Libero Nocera; Esploro Crescendo: laboratori e aiuti per bimbi fragili nel Reggino; Al via Esploro Crescendo il nuovo progetto promosso dalla Cooperativa Sociale Libero Nocera; Università Mediterranea: è aperta la finestra per le iscrizioni ai Percorsi Abilitanti Docenti A.A. 2025/2026.
‘Esploro crescendo’: i bambini al centro del nuovo progetto promosso dalla Coop Libero NoceraGrazie ad un partenariato che vede coinvolti 7 soggetti (tra enti e associazioni), nasce un nuovo percorso destinato ai bambini 0-6 che abbraccia le famiglie e ... citynow.it
Esploro Crescendo: laboratori e aiuti per bimbi fragili nel RegginoA Campo Calabro nasce Esploro Crescendo, un progetto che trasforma la scuola in un parco di scoperte per i più piccoli, finanziato dal Pnrr e aperto a tutti i bambini del territorio. Laboratori crea ... cn24tv.it
“Esploro Crescendo”: nasce a Campo Calabro il progetto che unisce scuole, famiglie e territorio per far crescere ogni bambino Finanziata dal PNRR e promossa dalla Cooperativa Libero Nocera, l’iniziativa offre laboratori creativi, scientifici e inclusivi, supporto facebook
4/2/26.Con questo mese di febbraio il profilo X (ex-Twitter)di"Nuova Scintilla"festeggia i 15 anni di presenza nel web:totalizzati ad oggi 97.196 post originali con una media giornaliera di circa 18 post, in crescendo negli ultimi anni, oltre ai"repost"da vaticannew x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.