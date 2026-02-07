Esploro Crescendo nasce il progetto inclusivo della Cooperativa Sociale Libero Nocera

La Cooperativa Sociale Libero Nocera ha lanciato un nuovo progetto chiamato

Laboratori, supporto alle famiglie e una rete territoriale con l’obiettivo di rafforzare l’offerta educativa e il sostegno alle famiglie del territorio.L’iniziativa è finanziata dal Pnrr Un’offerta educativa completa e inclusiva che nasce per offrire a ogni bambino la possibilità di esplorare il mondo attraverso linguaggi diversi: creativi, scientifici, ludici e motori. Il progetto prende forma grazie a laboratori di teatro, musica, psicomotricità, inglese e stem, pensati non solo come momenti di apprendimento, ma come esperienze di crescita condivisa. Ogni attività è progettata per valorizzare le capacità individuali, stimolare la curiosità e rafforzare l’autostima dei bambini, rispettando i tempi e le modalità di ciascuno.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

