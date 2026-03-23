Nasce Capp in zione sociale cooperativa tra le più grandi del sud d' Italia

Azioni sociali, inserite in un percorso di sensibilizzazione culturale, che mettono al centro la persona. Sono i pilastri su cui si fonda la nascita di Capp in Azione Sociale, una tra le cooperative sociali più grandi del Sud d'Italia. Tra i principali obiettivi c'è, soprattutto, quello di rispondere con i diversi servizi ai bisogni di: persone con disabilità, persone migranti, minori, giovani a rischio, anziani e famiglie con disagio socio-economico. Nei giorni scorsi, è stata formalizzata, infatti, la fusione tra la cooperativa sociale Capp e la cooperativa sociale Azione Sociale. Il suo raggio di azione territoriale, comprende le provincie di Palermo, Agrigento, Messina e Siracusa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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