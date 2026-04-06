Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile, sulle strade di Roma, un ragazzo di 16 anni è stato investito mentre attraversava la strada. La vittima, appartenente alla squadra di calcio del Roma City Fc, è deceduta a seguito dell’incidente. La dinamica e le circostanze dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

La notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile si è trasformata in tragedia sulle strade di Roma, dove ha perso la vita Mattia Rizzetti, giovane promessa del calcio del Roma City Fc di appena 16 anni. Il dramma si è consumato in via Ratto delle Sabine, nella zona di Casal Monastero, nel IV Municipio, mentre il ragazzo stava attraversando la strada a piedi, probabilmente per fare ritorno a casa. A travolgerlo è stata un’auto guidata da un 19enne, l’impatto è stato violentissimo e le condizioni del giovane sono apparse immediatamente gravissime. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente e il sedicenne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea, dove però i tentativi dei medici si sono rivelati inutili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 16enne travolto mentre attraversava la strada: addio a Mattia Rizzetti, giovane talento del calcio

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Travolto nella notte a Roma: muore a 16 anni Mattia Rizzetti, promessa del calcio giovanileChi era Mattia Rizzetti e cosa è successo nella notte? Aveva solo 16 anni, un pallone sempre tra i piedi e una vita ancora tutta da scrivere.

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Mattia Rizzetti travolto e ucciso da un'auto mentre tornava a casa a piedi: aveva 16 anni. Illeso l'investitore, è un 19enneDramma nella notte di Pasqua a Roma dove un ragazzo di appena 16 anni, Mattia Rizzetti, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ... leggo.it

L’addio a Mattia Rizzetti, promessa del Roma City, falciato sulle strisce. Sedici anni e un pallone sempre tra i piediAttraversava la strada quando è stato travolto da un’auto guidata da un 19enne. Il cordoglio del club e dell’ex squadra, l’Ads Tor Lupara. La sua scuola, l’Istituto Aniene, si stringe al padre Sergio ... quotidiano.net

Mattia Rizzetti, chi era il 16enne morto investito a Roma. Casal Monastero in lutto ift.tt/9lHGmOR x.com

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