Nella giornata del 6 aprile 2026, ad Arezzo, un incidente ha coinvolto un cane che è stato investito e ucciso da un veicolo in circolazione. Secondo la versione del proprietario dell’animale, il conducente del mezzo avrebbe evitato di rallentare e, invece, avrebbe sterzato intenzionalmente, causando la morte dell’animale. La polizia ha avviato le indagini per identificare il conducente e ricostruire esattamente quanto accaduto.

Arezzo, 6 aprile 2026 – Ha investito e ucciso un cane senza fermarsi per prestare soccorso, ma quel che è peggio è che in base al racconto del proprietario, l’uomo al volante avrebbe sterzato di proposito anzichè rallentare. Indagini in corso ad Arezzo per risalire alla persona che ha travolto un meticcio di 14 anni in via dell’Acropoli, non lasciandogli scampo. Il fatto. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di una Toyota di colore grigio, che - riportano testimoni - procedeva a velocità sostenuta, non si sarebbe fermato dopo l'impatto. Il proprietario dell'animale, un 40enne, avrebbe tentato di segnalare al veicolo di rallentare ma l'investimento c'è stato lo stesso e, a quanto emerge, il conducente anziché rallentare avrebbe sterzato andando a travolgere l'animale vicino al padrone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Investe un cane e lo uccide, caccia al pirata della strada: “Anzichè rallentare ha sterzato e l’ha colpito”

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