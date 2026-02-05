Roma ecco la lista UEFA! Le decisioni di Gasperini | dentro Malen Zaragoza e Vaz esclusione clamorosa!

Gasperini ha annunciato la lista dei giocatori per l’Europa League. Dentro Malen, Zaragoza e Vaz, fuori Angeliño. La scelta ha sorpreso molti, perché l’esclusione del difensore spagnolo è clamorosa. La squadra si prepara ora ai playoff, che si giocheranno subito dopo la fase a gironi conclusa da appena una settimana.

La Roma ha deciso di puntare ancora su Carrasco, considerato il giocatore più adatto alle loro esigenze.

Nel calciomercato invernale, la Roma ha rafforzato la rosa con Malen e Vaz, ma i risultati sul campo sono ancora in discussione.

