Gasperini imbarazzato in tv dopo Inter-Roma | la domanda su Gatti lo mette in difficoltà

Dopo la partita tra Inter e Roma, l’allenatore si è mostrato visibilmente imbarazzato in televisione, soprattutto quando gli è stata posta una domanda su Gatti. La discussione si è concentrata sul pareggio ottenuto in rimonta contro la Juventus, suscitando qualche difficoltà in un tecnico già provato dalla sconfitta intensa contro l’Inter. La situazione ha portato a un momento di tensione durante l’intervista, con risposte che sembravano più difficili del solito.

La riflessione sul pareggio subito in rimonta nello scontro diretto con la Juventus mette in difficoltà il tecnico, già provato dalla sconfitta pesante con l'Inter. 🔗 Leggi su Fanpage.it Gerry Scotti mette in difficoltà Samira Lui con una domandaIl successo de La Ruota della Fortuna non si misura soltanto nella bravura dei concorrenti o nella solidità del format, ma anche nel clima che si... Gasperini non gradisce il commento di Giaccherini su Malen dopo Torino-Roma: “Questo lo dici tu”Gian Piero Gasperini dopo Torino-Roma ha risposto in modo un po' stizzito a Giaccherini che aveva parlato del feeling immediato di Malen con i...