Dopo la partita tra Inter e Roma, l’allenatore dei nerazzurri ha tenuto una conferenza stampa in cui ha evidenziato il ruolo fondamentale di Lautaro Martinez all’interno della squadra, sottolineando l’importanza del suo ritorno in campo. Ha anche menzionato Mkhitaryan, commentando il suo contributo fin dal primo giorno in cui si è unito al club. Le parole arrivano dopo la vittoria in campionato, in un momento di discussione sulla rosa e sui giocatori chiave.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Thuram post Inter Roma: le parole dell’attaccante dei nerazzurri dopo la vittoria ottenuta in campionato. La conferenza stampa di Marcus Thuram al termine di Inter Roma, match del 31° turno di Serie A vinto dai nerazzurri per 5 a 2. L’IMPORTANZA DEL RITORNO DI LAUTARO – « Per me, per la squadra. È il nostro giocatore chiave, è un leader e questa sera lo ha dimostrato ». QUANTO E’ VICINO IL MIO SECONDO SCUDETTO? – « Abbiamo preso tre punti, dobbiamo aspettare le altre partite di campionato. Mancano 7 partite, niente è fatto ancora ». L’IMPORTANZA DI MKHITRAYAN PER QUESTO GRUPPO – « Mkhitaryan è stato importante per me dal primo giorno perché parla francese. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Thuram post Inter Roma: «Lautaro il nostro giocatore chiave, il suo ritorno è importante per me e per tutti. Mkhitaryan? Fin dal primo giorno che sono arrivato…»

Conferenza stampa Chivu post Inter Genoa: «Derby? La partita più importante per noi è col Como. Su Bonny e Thuram…»Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.

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