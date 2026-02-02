Tacchinardi ha definito Lautaro Martinez un leader indiscusso e ha sottolineato che non si accontenta mai, vuole sempre migliorare. Ha parlato a Pressing e ha elogiato il capitano dell’Inter, descrivendolo come un giocatore che guida la squadra con determinazione e passione.

Inter News 24 Tacchinardi, intervenuto a Pressing, parla così di Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter: ecco le sue parole. Non si fermano gli elogi per Lautaro Martinez, trascinatore assoluto dell’ Inter di Cristian Chivu. Durante l’ultima puntata di Pressing, Alessio Tacchinardi ha espresso parole di profonda stima per l’attaccante argentino, reduce dall’ennesima rete decisiva nella trasferta contro la Cremonese. Secondo l’opinionista, l’apporto del “Toro” va ben oltre la semplice finalizzazione, influenzando l’intero atteggiamento della squadra in campo. Tacchinardi, leadership e fame di vittorie: il segreto del Toro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Tacchinardi incorona Lautaro Martinez: «Leader indiscusso. Non è mai contento, vuole sempre di più»

