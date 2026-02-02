Tacchinardi incorona Lautaro Martinez | Leader indiscusso Non è mai contento vuole sempre di più
Tacchinardi ha definito Lautaro Martinez un leader indiscusso e ha sottolineato che non si accontenta mai, vuole sempre migliorare. Ha parlato a Pressing e ha elogiato il capitano dell’Inter, descrivendolo come un giocatore che guida la squadra con determinazione e passione.
Inter News 24 Tacchinardi, intervenuto a Pressing, parla così di Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter: ecco le sue parole. Non si fermano gli elogi per Lautaro Martinez, trascinatore assoluto dell’ Inter di Cristian Chivu. Durante l’ultima puntata di Pressing, Alessio Tacchinardi ha espresso parole di profonda stima per l’attaccante argentino, reduce dall’ennesima rete decisiva nella trasferta contro la Cremonese. Secondo l’opinionista, l’apporto del “Toro” va ben oltre la semplice finalizzazione, influenzando l’intero atteggiamento della squadra in campo. Tacchinardi, leadership e fame di vittorie: il segreto del Toro. 🔗 Leggi su Internews24.com
Ferrara sull’argentino: «Lautaro è un leader indiscusso, ma a volte fa fatica a segnare»
Lautaro a Dazn: «Contento per la vittoria più che per i gol, a volte le cose escono e altre no. L’Inter viene sempre prima di tutto. Offrirò la cena a Pio»
Barella ha detto che Lautaro è il migliore giocatore dell'Inter #calcio #short
Pagina 4 | Yildiz o Lautaro? Tacchinardi e Serena infiammano Juve-Inter: Solo uno è un vero 10Alessio Tacchinardi, chi vince il confronto tra Lautaro Martinez e Kenan Yildiz? «Ma oggi non è facile dare un voto, almeno per Yildiz. Da una parte c’è l’interista, che è un giocatore fatto e finito. tuttosport.com
Dopo le parole di condanna per il gesto da parte di Beppe Marotta, Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni, anche la fidanzata del portiere è sbottata sui social facebook
Lautaro Martinez è il Panini Player Of The Match di #CremoneseInter! x.com
