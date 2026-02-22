Donadoni elogia lo spirito di gruppo Bella reazione dopo lo svantaggio Questa la nostra vittoria più grande

Donadoni riconosce che la squadra ha reagito bene dopo lo svantaggio, attribuendo la vittoria all’unità tra i giocatori. La rimonta contro il Cesena ha rafforzato l’autostima e migliorato la posizione in classifica. Il tecnico sottolinea come questo risultato abbia portato entusiasmo e fiducia all’ambiente, creando un clima più positivo. La squadra si prepara ora a proseguire su questa strada, consapevole delle proprie capacità.

Una vittoria che fa bene al morale, alla classifica e rasserena l'ambiente. Con questo spirito mister Roberto Donadoni commenta il successo in rimonta contro il Cesena. "Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, sono stati bravi a reagire bene allo svantaggio inziale e a farlo anche in occasione del secondo gol. Certo, abbiamo commesso qualche ingenuità che ha permesso al Cesena di essere pericoloso. Quando è la bravura degli avversari a mettere in difficoltà è un conto, ma quando siamo noi a concedere per ingenuità le opportunità la questione è ben diversa. Nonostante tutto abbiamo continuato a giocare, dimostrando di stare bene soprattutto dal punto di vista fisico.

