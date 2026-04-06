L’inter ha conquistato una vittoria convincente contro la Roma, con un risultato di 5-2. Durante un intervento a Sport Mediaset, l’ex portiere ha commentato la situazione della squadra, affermando che il vantaggio di nove punti sulla seconda classificata rende difficile considerare la situazione come una crisi. La squadra si trova attualmente in una posizione di leadership nel campionato.

Inter News 24 Inter, negli studi di Sport Mediaset Viviano analizza il 5-2 alla Roma: ecco tutte le parole dell’ex portiere. Il roboante successo dell’Inter di Cristian Chivu contro la Roma (5-2) ha messo a tacere le voci su un presunto momento di appannamento della capolista. Intervenuto negli studi di Sport Mediaset, l’ex portiere Emiliano Viviano ha usato parole al vetriolo per chi aveva ipotizzato una frenata nerazzurra: «L’Inter in crisi come dicevano tanti ha nove punti di vantaggio sulla seconda, di che cosa stiamo parlando?». Con la vittoria a San Siro, l’Inter è infatti salita a quota 72 punti, staccando il Milan ( 63 ) e il Napoli ( 62 ) in attesa del loro scontro diretto di questa sera. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, altro che crisi! Viviano non ha dubbi: «Ha nove punti di vantaggio sulla seconda, di che cosa stiamo parlando?»

Allegri a Dazn: «L’Inter ha 7 punti di vantaggio e resta la più forte. Sulla nostra prestazione dico che…»di Redazione Inter News 24Allegri, tecnico del Milan, ha commentato nell’immediato post-partita la vittoria nel derby contro l’Inter: le...

Sharon Stone, che non ha potuto avere figli biologici per via di una caratteristica genetica che le ha causato nove aborti spontanei. Ecco di che cosa si trattaCosa sapere della condizione genetica che ha impedito a Sharon Stone di portare a termine le gravidanze Fattore Rh: esattamente che cosa implica la...

Temi più discussi: Libero – Inter, la recente crisi spaventa la piazza. Chivu prova a scacciare i fantasmi; Malfitano: Conte? Di fronte a progetto serio, sceglierebbe l'Italia. Inter in crisi? Pensiamo al Napoli!; Inter, lo stop di Bisseck si somma alla crisi di Bastoni: emergenza difesa con la Roma, due opzioni per Chivu; Marotta: Vergognoso che Bastoni sia esposto a questo continuo linciaggio. È un patrimonio dell'Inter.

Inter, così perdi lo scudetto: radiografia di una squadra in crisiNerazzurri in frenata libera, ora la volata per il titolo è riaperta. Milan e Napoli inseguono con il vantaggio del calendario e di una condizione migliore. panorama.it

Inter, la crisi di Thuram non è una novità: Marotta può trasformarla in opportunità per accontentare ChivuLa crisi di Thuram non è una novità, il suo rendimento calato anche nella seconda metà delle stagioni precedenti, all'Inter e non solo. La soluzione può arrivare dal presidente Marotta ... sport.virgilio.it

Ogni volta che Gasperini vede l'Inter ha gli incubi Contro uno dei migliori allenatori italiani come Gian Piero Gasperini, l’Inter riesce sempre a trovare la chiave. Nelle ultime 10 sfide, tra Atalanta e Roma, il bilancio è impressionante: 10 vittorie nerazzurr facebook

Altobelli: "L' #Inter è la più forte, mi spiace per gli altri. Io sono rimasto al calcio di una volta" x.com