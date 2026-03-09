Allegri a Dazn | L’Inter ha 7 punti di vantaggio e resta la più forte Sulla nostra prestazione dico che…

Dopo il derby, l’allenatore del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn, commentando la partita e la posizione in classifica dell’Inter. Ha sottolineato che i nerazzurri mantengono un vantaggio di sette punti e che restano la squadra da battere. Riguardo alla prestazione dei suoi, ha espresso un’opinione senza entrare nei dettagli, limitandosi a commentare l’esito della sfida.

Inter News 24 Allegri, tecnico del Milan, ha commentato nell’immediato post-partita la vittoria nel derby contro l’Inter: le dichiarazioni. Massimiliano Allegri, alla conclusione del match tra Milan e Inter, match valevole per la 28esima giornata della Serie A 202526, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. Sulla distanza con l’Inter: «L’Inter ha 7 punti di vantaggio, sono tanti ed è ancora la squadra più forte. I ragazzi sono stati bravi. Dobbiamo essere contenti perché era importante fare risultato stasera. Ora a marzo si decide la stagione con le partite che contano». Sulla prestazione: «Nel primo tempo abbiamo corso molto, nel secondo invece ci siamo abbassati e abbiamo concesso qualche cross. 🔗 Leggi su Internews24.com

