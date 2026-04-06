Nella partita di oggi, il portiere della Juventus ha dovuto lasciare il campo all'intervallo a causa di un fastidio al polpaccio. Al suo posto, è tornato in porta il portiere di riserva. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni. La sostituzione si è resa necessaria al termine del primo tempo, senza ulteriori dettagli sulle eventuali conseguenze.

di Marco Baridon Infortunio Perin, brutte notizie in casa Juve. Il portiere bianconero è uscito a fine primo tempo per un leggero fastidio al polpaccio. Il match di campionato fra Juve e Genoa ha subito una svolta imprevista tra il primo e il secondo tempo a causa dell’infortunio di Perin. Il portiere bianconero ha avvertito un dolore durante le ultime fasi della prima frazione di gioco. Purtroppo, dopo i controlli rapidi nello spogliatoio, è emerso che Perin non poteva rientrare in campo per un leggero fastidio al polpaccio, costringendo lo staff tecnico a un cambio forzato e immediato. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Un leggero fastidio al polpaccio che ha portato la Juventus a non forzare la situazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Perin: sostituzione all’intervallo, torna Di Gregorio. Le condizioni del portiere della Juventus

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