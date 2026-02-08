Infortunio di Basic cambio all' intervallo e ansia per Sarri | le condizioni del centrocampista laziale

Durante la partita di ieri sera all’Allianz Stadium, l’attenzione si è concentrata anche sulle condizioni di Basic, costretto a uscire nel primo tempo per un infortunio. Al suo posto, Sarri ha fatto subito un cambio, mostrando preoccupazione. L’allenatore ha passato il resto della partita in apprensione, mentre i tifosi si chiedevano se il centrocampista potrà recuperare in fretta. La partita si è conclusa senza ulteriori problemi, ma l’infortunio di Basic ha lasciato qualche dubbio sul suo stato di salute.

Nel palcoscenico della ventiquattresima giornata di Serie A, la sfida tra Lazio e Juventus all’Allianz Stadium ha lasciato un segno non solo sul risultato, ma anche sull’organizzazione della mediana della squadra capitolina. l’infortunio di Toma Basic, occorso nel corso del primo tempo, ha costretto lo staff tecnico a una pronta valutazione della situazione fisica e a una riorganizzazione tattica immediata, con l’obiettivo di contenere una fase offensiva avversaria di alto livello e di preservare l’equilibrio in mezzo al campo. Il centrocampista croato, punto fermo della mediana per la combinazione tra quantità e qualità, ha accusato una fitta localizzata tra coscia e inguine. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Infortunio di Basic, cambio all'intervallo e ansia per Sarri: le condizioni del centrocampista laziale Approfondimenti su Lazio Juventus Infortunio Basic, cambio all’intervallo e Sarri in ansia: le condizioni del centrocampista della Lazio Si fa sempre più complicato il recupero di Basic, che si è infortunato durante la partita contro la Juventus. Infortunio Mazzitelli, Cagliari in ansia per le condizioni del suo centrocampista: come sta e quando rientrerà in campo Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Lazio Juventus Argomenti discussi: Consigli Fantacalcio Serie A 2025/2026: chi prendere all'asta di riparazione; Le formazioni tipo Serie A 2025/2026 dopo la fine del calciomercato invernale. Infortunio Basic, si ferma il centrocampista della Lazio: il motivoInfortunio Basic, il centrocampista della Lazio si ferma durante la partita contro la Juventus: tutti i dettagli sul centrocampista La Lazio perde un punto di riferimento a centrocampo a causa dell’in ... lazionews24.com 41' | Juventus-Lazio: 0-0 Infortunio #Basic, resta a terra si tocca l'inguine #laziopress #juventuslazio x.com Due novità stellari stanno per atterrare sull’Edizione VI del DawnToDusk300. Il format Sempre quello. Lo spirito Identico. Ma stavolta puoi scegliere se volare ancora più leggero. Attiva una polizza per recuperare la quota in caso di infortunio o malattia facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.