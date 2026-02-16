Va a fuoco Inferno in autostrada il rogo in un istante | traffico in tilt code chilometriche

Un camion dei rifiuti ha preso fuoco questa mattina sull’Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, causando un incendio veloce che ha bloccato il traffico. Le fiamme si sono sviluppate in un attimo, costringendo decine di automobili a fermarsi e creando code chilometriche. Gli automobilisti hanno assistito a una scena di paura mentre il traffico si accumulava, e i soccorritori hanno dovuto intervenire rapidamente per spegnere le fiamme.

Paura e traffico in tilt questa mattina, lunedì 16 febbraio, sull'Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, dove un camion dei rifiuti in fiamme ha provocato lunghe code e pesanti rallentamenti in direzione Sud. L'episodio si è verificato nelle prime ore del giorno, nel tratto tra Fisciano e Baronissi, in provincia di Salerno. Il rogo è divampato all'altezza del chilometro 4.700, lungo la corsia Sud, in un punto particolarmente trafficato dell'arteria. Secondo le prime informazioni, il furgone avrebbe improvvisamente preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il mezzo, divorandolo in poco tempo.