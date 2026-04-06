Infarto a 47 anni Fabio muore davanti ai figli | una settimana fa aveva avuto un malore

Una settimana dopo aver accusato un malore, un uomo di 47 anni è deceduto a causa di un infarto durante la notte di domenica. La tragedia si è consumata davanti ai suoi figli, suscitando dolore tra i residenti di un paese nelle vicinanze. La comunità di Acquava Picena si è riunita per ricordare il giovane padre, che ha perso la vita a Pasqua.

Ascoli, 6 aprile 2026 – Pasqua segnata dalla tristezza e profondo cordoglio per l’intera comunità di Acquava Picena, a seguito della morte di Fabio Pignotti, il giovane padre di 47 anni stroncato da un infarto proprio nella notte di domenica. Inutili i tentativi dei sanitari del 118-potes di San Benedetto che hanno cercato di far ripartire il suo cuore, malato, con infusioni di farmaci, massaggi cardiaci e impiego del defibrillatore. Una terribile tragedia consumatasi davanti alla compagna e ai figli, impietriti per l’accaduto. Volo di 11 metri col cestello, il paese piange lo scenografo Roberto: “Era disponibile per tutti” Un malore la settimana prima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Infarto a 47 anni, Fabio muore davanti ai figli: una settimana fa aveva avuto un malore Acquaviva Picena sotto choc, Fabio Pignotti stroncato da un infarto nella notte a 47 anni: la scorsa settimana erastato ricoverato per un maloreACQUAVIVA PICENA - Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Acquaviva Picena. Malore fatale per una collaboratrice scolastica in una scuola dell’infanzia. La donna muore a 61 anni davanti ai colleghiUna collaboratrice scolastica di 61 anni è deceduta in una scuola dell’infanzia della provincia di Pisa. Argomenti più discussi: Acquaviva Picena sotto choc, Fabio Pignotti stroncato da un infarto nella notte a 47 anni: la scorsa settimana erastato ricoverato per...; Aldo Candussi, operaio ucciso da un malore in casa a 47 anni; STEMI anteriore: il supporto meccanico con Impella non riduce la dimensione dell'infarto #ACC26; Il primario Candela colpito da un infarto mentre è in corsia a Paola. È in terapia intensiva a Cosenza · CosenzaChannel.it. Acquaviva Picena sotto choc, Fabio Pignotti stroncato da un infarto nella notte a 47 anni: la scorsa settimana erastato ricoverato per un maloreACQUAVIVA PICENA - Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Acquaviva Picena. Fabio Pignotti, 47 anni, è morto nella notte di ... msn.com Il drammatico schianto nel weekend di Pasqua. Morti marito e moglie, infarto per il conducente dell’auto facebook #Lucescu peggiora: in coma farmacologico dopo un infarto in ospedale x.com