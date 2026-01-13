Malore fatale per una collaboratrice scolastica in una scuola dell’infanzia La donna muore a 61 anni davanti ai colleghi

Una collaboratrice scolastica di 61 anni è deceduta improvvisamente presso una scuola dell'infanzia nella provincia di Pisa. L’incidente si è verificato davanti ai colleghi, senza che fosse possibile intervenire. La notizia ha suscitato grande dolore tra il personale scolastico e la comunità locale. Le autorità stanno valutando le cause del decesso.

Una collaboratrice scolastica di 61 anni è deceduta in una scuola dell'infanzia della provincia di Pisa. La donna ha avvertito un malore improvviso appena entrata al lavoro nella mattina e si è accasciata dopo aver manifestato sintomi preoccupanti.

