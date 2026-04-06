Nel fine settimana di Pasqua e Pasquetta si sono verificati numerosi incidenti stradali in diverse regioni d’Italia, causando un bilancio di 26 vittime. L’ultimo incidente si è verificato a Solarolo, dove una persona ha perso la vita dopo uno scontro tra due veicoli. I soccorritori sono intervenuti prontamente, ma i danni sono stati fatali per alcuni dei coinvolti. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità.

Pasqua da dimenticare sulle strade italiane. Il bilancio del lungo fine settimana festivo, da venerdì a Pasquetta, non è ancora chiuso, ma si contano già 26 vittime per incidenti. Tra le vittime anche un bambino di 8 anni, deceduto sulla A21 nei pressi di Torino mentre viaggiava in moto con il padre. L’ultimo incidente è avvenuto in provincia di Ravenna, dove ha perso la vita un giovane di 21 anni. Incidenti stradali a Pasqua, già 26 vittime L’ultimo incidente mortale domenica sera a Solarolo Traffico rallentano nei pressi di Milano a causa di due incidenti Incidenti stradali a Pasqua, già 26 vittime A rendere noti i dati sulle vittime causate dagli incidenti stradali avvenuti tra il 3 aprile (Venerdì Santo) e il lunedì di Pasquetta è stato l’Osservatorio Sapidata-Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incidenti a Pasqua e Pasquetta, bilancio tragico: già 26 morti sulle strade italiane. L’ultimo a Solarolo

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