Incidente tra Sala Consilina e Teggiano | auto in un fiume conducente salvato da un agente della Municipale fuori servizio

Nella notte tra Sala Consilina e Teggiano, un'auto è uscita di strada finendo nel fiume Tanagro. Un agente della polizia municipale fuori servizio ha tratto in salvo il conducente, che è stato estratto dall’abitacolo e soccorso sul posto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che ha coinvolto un veicolo e ha creato tensione nella zona. Non sono stati segnalati altri feriti.

Tensione nella notte tra Sala Consilina e Teggiano: per cause da accertare, un’auto è uscita di strada finendo nel fiume Tanagro. Provvidenziale, l'intervento di un agente della Polizia Municipale fuori servizio che si trovava casualmente in zona, con un amico. I due eroi per caso hanno estratto il conducente dall'abitacolo della vettura, prima che quest'ultima sprofondasse in acqua. Solo lievi feriti per il giovane al volante: sospiro di sollievo, dunque, per il dramma sventato. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Tragico incidente stradale: scontro tra auto della Polizia e moto. Muore un agente fuori servizio, tre feritiÈ di un morto e tre feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 110, nel tratto tra Modugno e... Tragico incidente stradale: scontro tra auto della Polizia e moto. Muore un agente fuori servizio, feriti due colleghiÈ di un morto e due feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 110, nel tratto tra Modugno e... Temi più discussi: Incidente stradale in A2 tra Pontecagnano e Battipaglia. Un ferito in codice rosso; Terremoto tra la Basilicata e il Vallo di Diano; Due incidenti nel salernitano: quattro feriti tra Eboli e Battipaglia; Furto sacrilego a Sala Consilina: rubato l'oro di San Rocco. Sala Consilina, auto vola nel fiume nella notte: agente fuori servizio salva il conducenteDramma sfiorato tra Sala Consilina e Teggiano: un'auto finisce nel fiume alle 2:30 del mattino. Decisivo l'intervento eroico di un agente della Polizia Locale ... infocilento.it Incidente a Sala Consilina, scontro tra due auto: morta 74enne, giovane positivo a drug testUno scontro frontale, un'altra tragica morte causata da un incidente stradale. Nella tarda serata di giovedì a perdere la vita è stata Carmela Langone, 74 anni pensionata di Atena Lucana. L'incidente, ... ilmattino.it SALA CONSILINA: AUTO FINISCE NEL FIUME, SALVATO IL CONDUCENTE DA UN AGENTE DELLA POLIZIA LOCALE FUORI SERVIZIO Momenti di forte apprensione nella notte tra Sala Consilina e Teggiano, dove un’auto è uscita di strada finen facebook