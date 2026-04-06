Incidente tra due auto sulla via del Mare in Cilento | tre persone ferite in ospedale

Nella serata di ieri, due automobili sono entrate in collisione sulla via del Mare a Perdifumo, nel Cilento. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. L’incidente si è verificato nel centro della cittadina e ha coinvolto due veicoli che si sono scontrati lungo la strada principale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico.

Scontro tra due auto nella serata di ieri a Perdifumo, cittadina del Cilento, in provincia di Salerno. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Incidente tra auto e furgone sulla Via del Mare a Castellabate: ferite tre donneLe tre donne, che viaggiavano a bordo della vettura, sono state portate in ospedale. Leggi anche: Incidente tra auto e furgoncino sulla Via del Mare: tre donne in ospedale Temi più discussi: Incidente a Vermicino: scontro tra due auto, morti una madre 51enne, Patrizia Trabucco, e un 16enne, Damiano Atzeni. In ospedale le due figlie della donna e un ragazzo; Incidente tra due auto a Torino Santa Rita: persone ferite in maniera lieve; Incidente tra due auto a Marciano; Rosolina, scontro frontale tra due auto: sei feriti, uno elitrasportato a Padova. Scontro tra due auto in A14, muore 21enne. Grave una ventenneAltri sei giovani sono stati portati in ospedale. L'incidente ieri sera attorno alle 23 sulla diramazione per Ravenna ... rainews.it Scontro tra auto a Pontecagnano con due feriti, grave 50enne: incidente in via PiaveIncidente in via Piave a Pontecagnano Faiano: scontro tra Panda e 500 L, ad avere la peggio il conducente della prima, un uomo di 50 anni ... fanpage.it Quasi un incidente domestico all'ora per i bambini in Toscana: un corso insegna a prevenirli x.com Leggo. . Dramma nella notte di Pasqua a Roma dove un ragazzo di appena 16 anni, Mattia Rizzetti, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile nel IV municipio Tiburtino, nella zona di Casal Monastero. Matt facebook