Incidente tra auto e furgoncino sulla Via del Mare | tre donne in ospedale

Questa mattina, sulla Via del Mare a Castellabate, si è verificato un incidente tra un Fiat Fiorino e una Fiat 500 in località San Gennaro. Sul posto, sono intervenuti i soccorsi, e tre donne sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di verifica. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni delle persone coinvolte.

Paura, in mattinata, nel territorio comunale di Castellabate. Indaga la Polizia Locale Paura, questa mattina, lungo la Via del Mare, a Castellabate, dove un furgoncino (Fiat Fiorino) e un'auto (Fiat 500) si sono scontrate in località San Gennaro per cause in corso di accertamento. A bordo della vettura c'erano tre donne del posto, che sono state trasportate dai sanitari del 118 all'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania. Illese, invece, le due persone a bordo del furgoncino. Su dinamica e responsabilità del sinistro. Sono in corso accertamenti da parte della polizia locale. Inevitabili i rallentamenti alla circolazione veicolare.

