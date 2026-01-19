Incidente tra auto e furgone sulla Via del Mare a Castellabate | ferite tre donne

Un incidente tra un'auto e un furgone si è verificato sulla Via del Mare a Castellabate, coinvolgendo tre donne a bordo dell'auto. Le ferite riportate hanno reso necessario il trasporto in ospedale. La Polizia Municipale sta attualmente indagando sulla dinamica dell'accaduto per chiarire le cause dell'incidente.

Le tre donne, che viaggiavano a bordo della vettura, sono state portate in ospedale. Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti della Polizia Municipale. Questa mattina, sulla Via del Mare a Castellabate, si è verificato un incidente tra un Fiat Fiorino e una Fiat 500 in località San Gennaro.

