Incidente sulla Fondovalle del Salinello | due feriti gravi

Un incidente grave si è verificato sulla Fondovalle del Salinello, coinvolgendo un'auto che è uscita di strada e si è schiantata contro un albero. Due persone sono rimaste ferite in modo serio e sono state immediatamente soccorse dai soccorritori presenti sul posto. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

Grave incidente stradale lungo la Fondovalle del Salinello, dove un’auto è uscita di strada andando a schiantarsi contro un albero. Due le persone rimaste ferite in modo serio. Secondo le prime informazioni, il mezzo viaggiava in direzione mare quando, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo finendo fuori carreggiata. A bordo dell’auto si trovavano un uomo di 48 anni e una donna di 51 anni, residente a Campli. L’impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio è stata la passeggera, trasportata in elisoccorso all’ospedale di Teramo. Il conducente, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato estratto dai vigili del fuoco di Nereto con l’ausilio di cesoie e strumenti idraulici. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Tragico incidente sulla provinciale: muore un giovane, due feriti gravi Scontro in galleria: due feriti sulla FondovalleUn impatto violento ha scosso la Fondovalle Sangro nel pomeriggio di oggi, 11 marzo 2026, quando due autovetture si sono scontrate frontalmente... Incidente a Sant’Omero nel giorno di Pasquetta Auto contro albero: grave incidente sulla SP8 del SalinelloIntorno alle 13 di oggi grave incidente stradale sulla strada provinciale 8 del Salinello. Due feriti. Sul posto una squadra di Nereto ... rete8.it Fondovalle salinello, due feriti graviL'auto che viaggiava in direzione mare, è terminata fuori strada finendo contro un albero. Feriti il conducente e una passeggera ... rainews.it